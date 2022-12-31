Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Эксклюзивное интервью первой леди Украины Елены Зеленской восточноевропейскому бюро Report:

Первая леди Украины Елена Зеленская попала в поле зрения мировой прессы уже после избрания ее супруга президентом, однако с начала войны с Россией она стала чаще давать интервью, делать призывы в связи с тяжелым положением Украины, привлекать помощь. В эксклюзивном интервью восточноевропейскому бюро Report госпожа Зеленская рассказала о последствиях войны, тяжелом положении населения, разрушении памятников культуры, о своей деятельности, похожей или отличающейся от деятельности других первых леди, в частности, о сборе пожертвований, о созданном ею Фонде Елены Зеленской.



Итак, представляем интервью первой леди Украины Елены Зеленской:

- В сложившихся обстоятельствах Ваш супруг Владимир Зеленский, как Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины, находится под большим давлением. Что изменилось в вашей жизни как первой леди Украины в этой ситуации? Какую помощь Вы оказываете президенту страны и своей Родине?

- Первые леди обычно выполняют традиционные функции в соответствии с отведенной им ролью – занимаются медициной или культурой. В силу обстоятельств мне выпала возможность несколько изменить этот традиционный взгляд на функции первой леди и это был не мой выбор. Первые леди не призывают к созданию международного трибунала, а я делаю это, так как война в Украине частично нивелировала «протокольные» роли. Мы все стараемся использовать по максимуму имеющиеся у нас возможности для того, чтобы победить.

Мне выпала возможность стать одной из участниц дипломатического фронта. Моя довоенная деятельность заключалась в развитии свободного общества совместно с соответствующими министерствами, реализации проектов по культурной дипломатии, реформы школьного питания и психического здоровья. Сейчас я, помимо всего этого, совместно с нашими посольствами, госучреждениями, выполняю еще и информационную миссию: за границей я рассказываю о нашей войне, убеждаю оказать нам помощь (как гуманитарную, так и военную), забочусь о наших внутренних переселенцах, делаю все возможное, чтобы о нашей культуре узнавали все больше во всем мире. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы все страны продолжали говорить о войне, развязанной Россией, понимали наши потребности и то, что Украина борется не только за себя. Она воюет во имя демократии и свободы, человеческих ценностей всего мира.

- Есть выражение «Когда говорят пушки, музы молчат». Но Вы и в существующих условиях продолжаете свои проекты, в том числе по обучению украинскому языку в других странах, изданию книг на родном языке. Какие изменения претерпели эти проекты в военное время?

- Дело в том, что российские пушки атакуют нашу культуру, именно поэтому она не может молчать. Они атакуют намеренно и умышленно, уничтожая культурное наследие и тех, кто эту культуру создает. Россияне грабят наши музеи (только из Херсонской области было вывезено более 15,000 картин). Их бомбы разрушили не только Мариупольский театр – нами было задокументировано разрушение или повреждение более 1100 объектов культурной инфраструктуры. Поэтому перед нами стоит задача сделать так, чтобы украинская культура распространялась по миру, как никогда ранее. Культура – это наш свидетель, это наш голос, отражающий то, что мы переживаем сейчас. Поэтому она должна звучать громко, делая нас сильнее в нашей борьбе против вражеской оккупации.

Как сделать так, чтобы наш голос был услышан во всем мире? Путем совместной работы. Сегодня мы все являемся послами нашей культуры, вне зависимости от того, в какую страну нас забросила война. Мы несем с собой наш язык, наши традиции, музыку и литературу. Посредством нашей культуры мы показываем за что мы боремся, за что выступаем, и в чем заключаются наши ценности.

Поэтому проекты, начатые мною еще до войны, не только не утратили актуальность, но и приобрели дополнительный смысл. Например, украиноязычные аудиогиды по культурным достопримечательностям мира, которые мы запустили уже в 35 странах, — это не просто удобство для туристов, а знак того, что у Украины и цивилизованного мира есть общий язык – язык культуры. Кстати, такие гиды также доступны и в Азербайджане – один из первых аудиогидов на украинском языке, по моей инициативе, появился в Национальном Музее Ковра в Баку в августе 2020 года. А недавно мы запустили наш второй аудиогид в Национальном Парке Гобустана, за что я чрезвычайно благодарна нашим дипломатам и министерству культуры Азербайджана. Я мечтаю о том, чтобы следующий аудиогид в Азербайджане появился в Центре Гейдара Алиева.

Украинцы были вынуждены поселиться в других странах, и мы делаем все возможное для того, чтобы они не теряли связи с родным языком. В рамках проекта «Книги без границ» мы выпустили 280 тысяч книг на украинском языке для детей, которые покинули свои дома из-за российской агрессии. Эти книги были доставлены в 20 стран Европы. В крупнейших библиотеках 25 стран мира открыта «Книжная полка Украины» — это переводные издания, которые помогают иностранцам лучше понять Украину, и книги в оригинале - опять же для украинцев, находящихся за границей.

Культура Украины является частью мировой культуры, и, если мы потеряем ее, это будет потерей для всего мира. Когда война закончится нашей победой, когда наши сограждане смогут вернутся домой, останутся знания о нас и нашей культуре.

- В интервью BBC Вы сказали, что можно выдержать марафон, когда знаешь сколько еще бежать. Сколько, по-вашему, осталось держаться Украине? Есть ли у Вас ощущение, где находится конец этого марафона?

- Есть ощущение того, что этот марафон постепенно превращается в фильм о Железном Человеке. Это, наверно, самое сложное испытание, которое когда-либо выпадало на человеческую долю, и оно выпало на долю украинцев. Мы не знаем, когда будет финиш, но мы уверены, что эта гонка завершится нашей победой, и это самое главное. И это то, что помогает нам выстоять.

И люди, которые «бегут» рядом с нами, они действительно «железные», я имею ввиду всех украинцев без исключения. С верой в победу, в справедливость нашей борьбы, в людей, которые находятся рядом с нами на этом долгом пути, мы выстояли 10 месяцев и продолжим бороться столько, сколько потребуется.

- Многие восхищались Вами после фотосессии Voguе, но была и критика. Что Вы ответили последним? Почему Вы дали согласие на этот проект?

- Я пользуюсь любой возможностью, чтобы мировая общественность услышала меня. Если выпал шанс сделать это посредством глянцевого журнала с многомиллионной аудиторией, стоит ли мне отказываться? Если эта возможность заключается в красноречивых фотографиях, снятых одним из самых профессиональных и известных фотографов мира, что позволит мне еще раз привлечь внимание к войне, то я, конечно, воспользуюсь ею! Скажу даже больше - это мой долг. Для меня важно то, что съемки и интервью позволят мне рассказать десяткам миллионов человек о реальностях Украины, и я уверена, что эта правда обернется помощью. И критика фотографий не имеет никакого значения.

- У Вас есть контакты с первыми леди других стран? Чувствуете ли Вы их поддержку в нынешних условиях?

- Постоянное сотрудничество с коллегами по всему миру является одной из важнейших для меня побед в этот трудный год. В прошлом году я учредила Саммит первых леди и джентльменов – это первое в мире профессиональное сообщество супругов первых лиц. Тогда это сообщество было задумано, чтобы сделать мир лучше, делясь опытом. В то время никто не предполагал, что нам придется этот мир спасать. Конкретно, нашей стране.

Второй саммит прошел в этом году. Несмотря на войну, мероприятие было частично проведено в Киеве в режиме оффлайн, и я сейчас понимаю, насколько верным было это решение! На саммите приняли участие вдвое больше представителей – 23 первых леди и более 40 приглашенных спикеров. Кроме того, мы собрали 6,4 миллиона долларов США, что позволило нам приобрести 84 машин скорой помощи для нужд украинского министерства здравоохранения. Это конкретный результат нашей совместной работы.

Но главным результатом стало то, что саммит превратился из события в постоянную платформу. Мы регулярно созваниваемся с коллегами, чтобы обсудить то, чего нам удалось добиться. В сентябре во время Генеральной Ассамблеи ООН мы провели встречу первых леди и джентльменов за завтраком. Некоторые совместные проекты, реализуемые нами, беспрецедентны – к примеру, медицинская эвакуация украинских детей, которую мы осуществили вместе с первыми леди Польши и Франции.

Саммит, как мероприятие, пройдет и в следующем году, мы уже начали подготовку. Я приглашаю первых леди и джентльменов всего мира присоединиться к нам – пример Украины показывает, что Саммит является чрезвычайно эффективным инструментом, помогающим бороться с глобальными гуманитарными кризисами.

- Азербайджан в числе оказывающих гуманитарную помощь Украине и поддерживающих ее территориальную целостность. Как Вы оцениваете эту поддержку?

- Мы благодарны за любую помощь Украине. Война продолжается уже десять месяцев, масштабы разрушений неимоверны. Наша энергетическая инфраструктура, наши больницы и школы, культурные достопримечательности нуждаются в восстановлении. Люди нуждаются в восстановлении! Как в моральном, так и в физическом. Для этих целей мной был учрежден Фонд Елены Зеленской, перед которым стоит задача найти ресурсы для незамедлительного восстановления нашей медицины и оказания гуманитарной помощи украинцам. Чтобы любой человек, компания или организация по всему миру могли помочь. Поэтому, если вы ищите пути оказания помощи, то можете обратиться в Фонд. Я знаю, что недавно Азербайджан представил нам большую партию генераторов и трансформаторов. Это то самое оборудование, в котором нуждается население всех наших регионов. И мы благодарны за это. Существует много вариантов оказания помощи Украине и украинцам, и мы благодарны за поддержку в любой форме.