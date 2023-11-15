Первая леди: Школа, которую Азербайджан построит в Палестине, - проявление нашей поддержки палестинскому народу

Школа, которую Азербайджан построит в Палестине, станет очередным проявлением нашей поддержки палестинскому народу.

Школа, которую Азербайджан построит в Палестине, станет очередным проявлением нашей поддержки палестинскому народу.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой к участникам состоявшегося 15 ноября в Стамбуле заседания супруг глав государств и правительств "Единое сердце для Палестины".

"За последние десять лет наша страна неоднократно оказывала гуманитарную и финансовую помощь по линии Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В то же время в Азербайджане был проведен ряд международных мероприятий с целью привлечения политической и финансовой поддержки Палестине. Среди них я хотела бы отметить учредительную конференцию Исламской сети финансовой безопасности с целью оказания помощи Государству Палестина и Донорскую конференцию по поддержке развития города Иерусалима. Палестинская молодежь получает высшее образование в нашей стране на основе стипендии, предоставляемой Азербайджанским государством. Школа, которую Азербайджан построит в Палестине, станет очередным проявлением нашей поддержки палестинскому народу", - говорится в обращении.