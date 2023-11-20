Первая леди Пакистана посетила стенд Азербайджана

Посольство Азербайджана в Пакистане приняло участие в традиционном благотворительном базаре, организованном Ассоциацией женщин Министерства иностранных дел Пакистана в городе Исламабаде.
Как сообщили Report в посольстве Азербайджана, в мероприятии приняли участие дипмиссии ряда иностранных государств в Пакистане и местные компании.
На стенде посольства участникам были представлены различные национальные блюда и сладости, а также сувениры, олицетворяющие историю и культуру Азербайджана.
Первая леди Пакистана Самина Альви, министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани и другие официальные гости посетили стенд Азербайджана, где ознакомились с образцами национальной кухни нашей страны.
Все вырученные на благотворительном базаре средства были перечислены в фонд Ассоциации женщин.