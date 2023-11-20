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Первая леди Пакистана посетила стенд Азербайджана

Первая леди Пакистана посетила стенд Азербайджана Посольство Азербайджана в Пакистане приняло участие в традиционном благотворительном базаре, организованном Ассоциацией женщин Министерства иностранных дел Пакистана в городе Исламабаде.
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 14:53
Первая леди Пакистана посетила стенд Азербайджана

Посольство Азербайджана в Пакистане приняло участие в традиционном благотворительном базаре, организованном Ассоциацией женщин Министерства иностранных дел Пакистана в городе Исламабаде.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана, в мероприятии приняли участие дипмиссии ряда иностранных государств в Пакистане и местные компании.

На стенде посольства участникам были представлены различные национальные блюда и сладости, а также сувениры, олицетворяющие историю и культуру Азербайджана.

Первая леди Пакистана Самина Альви, министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани и другие официальные гости посетили стенд Азербайджана, где ознакомились с образцами национальной кухни нашей страны.

Все вырученные на благотворительном базаре средства были перечислены в фонд Ассоциации женщин.

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Версия на английском языке ФотоFirst lady of Pakistan visits Azerbaijan’s stand
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanın birinci xanımı Azərbaycanın stendini ziyarət edib

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