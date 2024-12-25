Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования семьям погибших в крушении самолета

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнование в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования семьям погибших в крушении самолета AZAL вблизи Актау.

Как сообщает Report, со ссылкой на социальные сети первого вице-президента, в сообщении говорится:

"Глубоко потрясена известием о трагической гибели людей в результате крушения самолета вблизи Актау. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и терпения им! Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Великий Аллах хранит наш народ от всех бед и несчастий!"