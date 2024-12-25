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Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования семьям погибших в крушении самолета

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования семьям погибших в крушении самолета Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнование в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 12:11
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования семьям погибших в крушении самолета

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования семьям погибших в крушении самолета AZAL вблизи Актау.

Как сообщает Report, со ссылкой на социальные сети первого вице-президента, в сообщении говорится:

"Глубоко потрясена известием о трагической гибели людей в результате крушения самолета вблизи Актау. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и терпения им! Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Великий Аллах хранит наш народ от всех бед и несчастий!"

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Версия на английском языке First Vice President Mehriban Aliyeva expresses condolences to families of those killed in plane crash
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Aktau yaxınlığında təyyarə qəzasında həlak olanlarla bağlı başsağlığı verib

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