Первая леди Мехрибан Алиева приняла участие в мероприятии, на тему миропорядка

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялись обсуждения по ряду тем.

В мероприятиях приняли участие первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в мероприятии, где проводились обсуждения на тему «Безграничные кризисы, нарушители миропорядка, беспомощные защитники: состояние миропорядка».

На мероприятии с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, премьер-министра России Дмитрия Медведева, премьер-министра Франции Мануэля Вальса, председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, государственного секретаря США Джона Керри, министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и других влиятельных лиц обсуждались в основном вопросы предтвращения угроз, направленных против международной безопасности, ситуация в очагах происходящих в мире конфликтов и пути избавления от этих угроз.

А вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева наблюдала за ходом обсуждений в числе молодых лидеров Мюнхенской конференции по безопасности.

Отметим, что с 2009 года Мюнхенская конференция по безопасности и Фонд Кербера ежегодно организуют встречу двадцати пяти молодых лидеров из различных уголков мира. На Мюнхенской конференции по безопасности молодым лидерам предоставляется возможность проводить дебаты и налаживать контакты с высокопоставленными лицами.