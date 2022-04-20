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Первая леди Кыргызстана ознакомилась с Центром Гейдара Алиева

Первая леди Кыргызстана ознакомилась с Центром Гейдара Алиева Первая леди Кыргызской республики Айгуль Жапарова 20 апреля посетила Центр Гейдара Алиева в Баку.
Внешняя политика
20 апреля 2022 г. 13:33
Первая леди Кыргызстана ознакомилась с Центром Гейдара Алиева

Первая леди Кыргызской республики Айгуль Жапарова 20 апреля посетила Центр Гейдара Алиева в Баку.

Как сообщает Report, гостье была представлена информация о Центре Гейдара Алиева, который считается одной из редких жемчужин мировой архитектуры.

Было отмечено, что деятельность Центра направлена на глубокое изучение и агитацию философии государственности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, идеологии азербайджанства и наследия Великого лидера. Проекты, реализуемые Центром, служат пропаганде истории, языка, культуры и других национальных ценностей Азербайджана на международной арене, поддержке и развитию различных сфер науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, экологии и экономики.

Сначала гостья осмотрела автомобили, которыми пользовался Великий лидер. Созданный в центре Музей Гейдара Алиева вызвал большой интерес у первой леди Кыргызстана. Айгуль Жапарова также ознакомилась в центре с выставкой "Жемчужины Азербайджана". Было отмечено, что на этой выставке, отражающей историю и культуру Азербайджана, демонстрируются уникальные экспонаты, связанные с природными богатствами, многовековой историей, культурным наследием нашей страны. Здесь выставляются редкие образцы древних ремесел, в том числе азербайджанская школа ковроткачества, древние инструменты.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanın birinci xanımı Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olub

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