Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с президентом Страсбургского университета

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ 26 октября первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с президентом Страсбургского университета Франции Аленом Берецем.

Как сообщает Report, на встрече президент Фонда Гейдара Алиева, руководитель рабочей группы по азербайджано-французским межпарламентским связям Мехрибан Алиева выразила удовлетворение развитием в последние годы политического и экономического сотрудничества между нашими странами, а также связей в гуманитарной сфере, подчеркнула, что в этой области проделана большая работа. Говоря о проектах, реализуемых между нашими странами в области образования, культуры и науки, Мехрибан Алиева отметила, что все эти шаги служат дальнейшему укреплению азербайджано-французских дружественных связей. Первая леди Мехрибан Алиева довела до внимания, что по инициативе президентов Азербайджана и Франции в нашей стране будет создано французское высшее учебное заведение, по этому проекту уже предпринимаются конкретные шаги.

Президент Страсбургского университета Ален Берец выразил уверенность в том, что нынешний визит в Азербайджан станет вкладом в реализацию проекта. Поблагодарив за встречу, Ален Берец рассказал о значении проекта по созданию высшего учебного заведения Франции в Азербайджане.