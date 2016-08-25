Первая леди Азербайджана стала почетным гражданином болгарского города

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Звание "Почетный гражданин Велико Тырново" было присуждено первой леди Азербайджана, руководителю Фонда Гейдара Алиева, послу доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, звание было присвоено решением муниципального совета по предложению мэра Велико Тырново Даниела Панова за вклад Мехрибан Алиевой в сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия старой болгарской столицы.

Отмечается, что Фонд Гейдара Алиева подарил 2.5 млн. левов на проект социализации средневековой крепости "Трапезица", которая с 22 сентября будет включена в туристические маршруты.