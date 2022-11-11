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Первая леди Азербайджана посмотрела балет под названием "Лазги" в Самарканде

Первая леди Азербайджана посмотрела балет под названием "Лазги" в Самарканде 10 ноября в рамках IX саммита Организации тюркских государств Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, Первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева, Первая леди Турции Эмине Эрдоган, супруга премьер-министра Венгрии Анико Леваи посмотрели балет под назван
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 00:14
Первая леди Азербайджана посмотрела балет под названием Лазги в Самарканде

10 ноября в рамках IX саммита Организации тюркских государств первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева, первая леди Турции Эмине Эрдоган, супруга премьер-министра Венгрии Анико Леваи посмотрели балет под названием "Лазги" в Самаркандском музыкально-драматическом театре им. Хамида Алимджана.

Об этом передает Report, в 2019 году Межправительственный комитет ЮНЕСКО включил хорезмский танец "Лазги" в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Танец "Лазги", созданный на хорезмской земле, является олицетворением звуков и явлений природы, чувств любви и счастья в движениях.

В настоящее время «Лазги» популярен во всех регионах Узбекистана. Хореографом спектакля является выпускник балетной школы при Берлинской национальной опере Рауль Раймондо Ребек. Одноактный спектакль Ребека "Белый сон", созданный для труппы "Универсальный балет" Республики Корея, вызвал интерес на Евразийском фестивале современного танца в Астане в прошлом году, после чего хореографу доверили постановку балетного спектакля "Лазги".

Балетная постановка, посвященная этому танцу, способствует распространению танцевальных традиций Узбекистана в международной культурной среде. С этой целью планируется показ произведения в зарубежных странах для пропаганды нематериального наследия страны и популяризации узбекского балета.

Отметим, что Самаркандский областной театр музыки и драмы имени Хамида Алимджана, где в настоящее время демонстрируется "Лазги", является одним из крупнейших театров Узбекистана. Театр имени известного узбекского поэта, писателя и драматурга Хамида Алимджана был основан в 1914 году русскими, узбекскими и таджикскими актерами и художниками.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Səmərqənddə “Lazgi” adlı baletə baxıb

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