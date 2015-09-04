Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с Президентом Франции Франсуа Олландом

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ 3 сентября находящаяся с визитом во Франции первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась в Елисейском дворце с Президентом Франции Франсуа Олландом.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних связей между странами. Президент Франции Франсуа Олланд поблагодарил первую леди Азербайджана Мехрибан Алиеву за участие в культурных мероприятиях, организуемых в Париже. Отметив большой потенциал отношений между нашими странами, Франсуа Олланд подчеркнул, что Франция и Азербайджан наладили успешные отношения в экономической, энергетической сферах, в области информационно-коммуникационных технологий, космической промышленности, сельского хозяйства. Высказав заинтересованность Франции в расширении связей с Азербайджаном, Франсуа Олланд выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут успешно развиваться и дальше.

Первая леди Мехрибан Алиева подчеркнула, что азербайджано-французские отношения находятся на уровне стратегического партнерства, углубление отношений является важным направлением внешней политики нашей страны. Отметив, что в последние годы реализовано много проектов для того, чтобы Азербайджан лучше узнали во Франции, Мехрибан Алиева сообщила, что церемония открытия 3 сентября "Азербайджанского городка" в Париже также является мероприятием из данного цикла. Мехрибан Алиева сказала, что такие культурные проекты реализованы уже в почти 25 регионах Франции, более десяти городов Азербайджана и Франции наладили дружественные и братские отношения. Коснувшись роли Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, Мехрибан Алиева выразила надежду на то, что Франция сохранит позицию по урегулированию этого конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны и норм международного права.

Изложив позицию своей страны в мирном урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, Президент Франсуа Олланд подчеркнул, что Франция заинтересована в разрешении этого конфликта.