Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева дала интервью каналу "Россия 24"

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Как уже сообщалось, находящаяся с визитом в Москве первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева 11 апреля дала интервью каналу «Россия 24» Российской Федерации.

Предлагаем вниманию читателей это интервью.

Ведущий: Азербайджан готовится принять первые Европейские игры. Презентация спортивного праздника прошла в Москве, и председатель Оргкомитета Игр, первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева рассказала в интервью моей коллеге Эвелине Закамской о волнениях и ожиданиях своей страны в преддверии этого знаменательного события.

- Мехрибан ханум, здравствуйте!

- Здравствуйте.

- Рада приветствовать Вас в Москве. Особенно приятно, что презентация первых Европейских игр прошла на днях в Москве. Россияне, да и не только, заинтригованы, все находятся в радостном ожидании этого большого спортивного праздника. Расскажите, как проходят последние приготовления к Европейским играм и как бакинцы готовятся встречать гостей?

- Спасибо. Прежде всего, хочу сказать, что я очень рада быть в Москве, в городе, где я училась, где мои студенческие годы прошли, который я очень люблю, с которым меня связывают очень добрые воспоминания. Вчера мы презентовали первые Европейские игры в Москве. Организационный комитет проводил такие презентации в крупных европейских городах, в таких столицах, как Рим, Париж, Лондон, Берлин и другие, и вот, наконец, мы в Москве. И я очень рада, потому что Москва – это столица дружественной нам страны. У нас очень крепкие добрососедские отношения. Отношения между Россией и Азербайджаном строятся, основаны на очень прочном историческом фундаменте. Наши народы на протяжении десятилетий связывают культурные и человеческие связи. Естественно, это плавно переросло в двустороннее политическое и экономическое сотрудничество.

Первые Европейские игры, конечно же, откроют новую страницу в истории европейского спорта, и организовать, провести, принять такие Игры для Азербайджана, конечно, большая честь и большая ответственность. Вместе с тем, это показатель доверия европейской спортивной общественности к нашей стране. Так получилось, что на подготовку у нас было достаточно мало времени - всего два с половиной года. Обычно для подготовки такого уровня, такого масштаба спортивного мероприятия требуется, конечно, гораздо больше времени. Но можно сказать, что мы уложились в сроки, и все задачи, которые перед нами стояли, мы выполнили. Сейчас, когда до начала Игр остается всего два месяца, идут последние приготовления, вся команда сосредоточена на деталях, но уже сегодня можно сказать, что Баку готов принять Европу. И я надеюсь, что первые Европейские игры пройдут в атмосфере дружбы, солидарности, единения, здоровой конкуренции, и это будет праздник, общий праздник.

- Приготовления к Сочинской Олимпиаде продолжались до последнего дня, так что если вы за несколько месяцев констатируете, что у вас уже все готово, это, конечно, делает честь вашей организованности и дисциплине.

-Я думаю, что такие большие мероприятия всегда до последней минуты требуют внимания и проверки каждой детали. Поэтому я думаю, что то же самое ожидает нас.

- Больше миллиона зрителей должны посетить Азербайджан. Вы знаете, что я выросла в Баку, и просто не представляю: там яблоку, наверное, негде будет упасть. Это очень много людей. Будет ли это похоже на музыкальный фестиваль «Евровидение»? Пригодился ли Вам этот опыт проведения музыкального праздника?

- Безусловно, опыт подготовки и проведения в 2012 году музыкального конкурса «Евровидение» нам очень пригодился, потому что это тоже был большой праздник, музыкальный праздник, были задействованы многие структуры - как государственные, так и общественные. И мне кажется, что он удался. В Азербайджане конкурс прошел на достаточно высоком уровне. И все гости столицы отмечали, что атмосфера города и вот этот праздничный дух был завораживающим.

Проведение Европейских игр, конечно, это мероприятие масштабнее и более разноплановое, но опыт, который был приобретен в период подготовки к «Евровидению», конечно, нам пригодится. Мы создали очень сильный Организационный комитет, мы сотрудничаем с международными спортивными организациями, в частности, с Европейским Олимпийским комитетом, международными федерациями. Очень большая поддержка со стороны волонтеров. Команда успешная, и по тому, как идут работы на сегодняшний день, мы можем сказать, что мы справляемся с поставленными перед нами задачами. Конечно, вы правильно сказали, что мероприятия такого масштаба всегда не предсказуемы в какой-то степени, и надо быть готовыми ко всему, поэтому мы стараемся просчитать все.

Я считаю, что Игры, прежде всего, должны быть праздником для спортсменов. Потому что это, прежде всего, праздник спортсменов. В частности, для того, чтобы обеспечить максимально возможный комфортный уровень для участников этих Игр, созданная Деревня для атлетов соответствует очень высоким международным стандартам. Я надеюсь, что и российские спортсмены, и спортсмены из других европейских стран это почувствуют. Мы создали там условия и для тренировок, и для подготовки, и для отдыха. Ну и, безусловно, гости, которые приедут. Вы правильно сказали, мы ожидаем большое количество гостей. Мы готовим большую культурную программу, потому что мы как страна, проводящая и принимающая Игры, хотим показать Азербайджан. Азербайджан – это страна с богатой историей, культурой, древняя страна, хотя как независимое государство мы очень молоды. И, безусловно, есть очень много чего - наследия, традиций, которые мы хотим продемонстрировать и нашим гостям и, с учетом того, что Игры будут демонстрироваться в более чем ста странах, в какой-то степени, Европе и миру. Мы готовим большую культурную программу, разнообразную. Надеюсь, что наши гости будут довольны.

- Азербайджан умеет принимать гостей, с этим не поспоришь.

- Спасибо. Мне очень приятно это слышать.

- Идея спортивных соревнований должна объединять людей разных политических взглядов, разных национальностей, религиозных конфессий. Как толерантность, идея толерантности заложены в концепции первых Европейских игр? Потому что именно вам предстоит ее воплотить и задать некую планку для тех, кто будет принимать Европейские игры в дальнейшем.

- Идея в целом Олимпийского движения - это единение, это равенство, это справедливость. И, к сожалению, дефицит вот именно этих понятий в современном мире лежит в основе многих конфликтов, многих очагов напряженности. Поэтому мероприятие такого рода - спортивное мероприятие или культурное мероприятие, - оно всегда несет в себе еще большое значение с точки зрения объединения людей и народов различных стран, различных конфессий. И в этом плане, я думаю, что Баку не случайно станет Родиной первых Европейских игр.

Потому что геополитически Азербайджан расположен на стыке Востока и Запада, тысячелетиями располагаясь на Великом Шелковом пути. На территории нашей страны смешивались различные культуры, различные цивилизации, проживали представители различных религий. И все это веяние, веяние различных культур вы можете видеть даже в архитектуре наших городов. Но самое главное это то, что в азербайджанском народе многие-многие годы, можно сказать, столетия формировался вот этот истинный дух толерантности, терпимости, дружелюбия, восприятия другой культуры. Мы очень трепетно и с уважением, бережно относимся к своим корням, к своей культуре, к своим традициям. Но мы точно также воспринимаем культурное многообразие мира, и это залог. Потому что для того, чтобы даже ценить, уметь ценить и любить свое, надо воспринимать чужое. И в данном случае неслучайно, что сегодня Баку – своеобразный центр мультикультурализма. В прошлом году Указом Президента был создан Центр мультикультурализма в нашей столице. И ежегодно проводимые международные форумы, встречи по межкультурному, межцивилизационному диалогу являются подтверждением этого. Ну вот такой пример: в этом году Азербайджан принимает первые Европейские игры, а в 2017 году мы принимаем Исламские игры.

- В памяти россиян, в памяти, наверное, всех советских людей Баку останется самым интернациональным городом советского пространства. Мне кажется, что в основе терпимости, открытости к другим культурам, восприимчивости к другим культурам лежит все-таки образование. Этому вопросу уделялось большое внимание в Азербайджане и продолжает уделяться. Чем выше образовательный уровень, культурный уровень человека, тем более он открыт, и терпим, и толерантен. Что можно рассказать об этой стороне российско-азербайджанского сотрудничества, которое находится под Вашим пристальным вниманием в частности.

- Я с Вами абсолютно согласна, и это очевидно, что те страны, где есть сильная образовательная база, где есть научный и технический прогресс, -- это страны, которые обеспечивают свое будущее. То есть инвестиции в образование – это самые долгосрочные и самые верные инвестиции. И если мы говорим об Азербайджане, то за годы независимости в сфере образования было проведено очень много реформ. В частности, я хочу привести один пример: у нас в стране порядка пяти тысяч школ, из них 3,5 тысячи были реконструированы или практически заново отстроены. Естественно, ведутся большие реформы в плане качества образования. Есть специальные государственные программы, согласно которым наша молодежь имеет возможность обучаться в самых видных высших учебных заведениях Европы, России, Азии. Это тоже дает большие возможности нашей молодежи.

В плане культурных связей России и Азербайджана, гуманитарных связей - это особая область, она очень успешна, на мой взгляд. За годы после восстановления независимости в Азербайджане в полном объеме сохранено русскоязычное образование. Сегодня у нас в стране работает более трехсот школ, где образование ведется на русском языке. Функционируют Государственный славянский университет, филиал Московского государственного университета - количество факультетов в этом университете растет, и это очень позитивный фактор, - Русский драматический театр, Русский культурный центр. То есть все эти факторы очень важны для культурного наследия Азербайджана тоже. Потому что русский язык – он очень уважаем, он очень почитаем в нашей стране. Мы читаем великую русскую литературу на языке оригинала. И это важно, чтобы последующее поколение тоже сохранило все эти возможности.

В плане каких-то совместных проектов, гуманитарных проектов по линии Фонда Гейдара Алиева очень много делается в России. Наш Фонд был организован в 2004 году, и первое представительство за рубежом было открыто как раз в 2007 году в России. Очень много проектов осуществлено. Это и социальные, и культурные, и благотворительные акции. Очень много школ реставрируется. Особенно я хочу отметить факт: я считаю, что очень важно, что наше сотрудничество не ограничивается только столицей Российской Федерации. Мы работаем в регионах, в других городах, в частности, Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Ульяновск. Очень хорошие связи. И эти связи перерастают уже в крепкие дружественные связи. Понимаете, это очень важно, потому что в принципе в основе любых достижений и любых каких-то совместно поставленных целей лежат обычные человеческие дружественные связи. И в этом плане я считаю, что отношения между нашими странами сегодня могут служить хорошим примером дружественных, братских, добрососедских отношений, основанных на взаимном уважении и на взаимном интересе.

- Ну и, наверное, еще одна задача Фонда Гейдара Алиева - в частности, это популяризация азербайджанской культуры и азербайджанских ценностей в России. Потому что Россия, будучи тоже одной из самых толерантных стран мира, готова и заинтересована в том, чтобы как можно больше узнавать о своих соседях.

- Безусловно, очень много культурных проектов мы осуществляем. Это концерты, выставки, различные форумы, семинары, у нас есть соглашение о сотрудничестве с российскими библиотеками, то есть обмен опытом. В этом плане сфера деятельности очень широкая. И самое главное, вы абсолютно правильно сказали, что мы чувствуем интерес. Мы всегда ощущаем уважительное отношение, интерес к азербайджанской культуре, восприятие, что тоже, естественно, возвращаясь опять-таки в общему историческому прошлому. Это уважительное и бережное отношение - оно ощущается.

- Тогда у нас есть и общее историческое будущее.

- Я уверена, что так оно и будет.

- Давайте все-таки вернемся к первым Европейским играм. Это уже часть нашего будущего. Скажите, можете Вы раскрыть какой-то секрет, какую-то изюминку, какой-то момент, который, может быть, еще широкой общественности не известен. Чем вы нас удивите. Может быть, сцеремонии открытия, может быть, сами что-то расскажите.

- Как я и сказала, до церемонии открытия остается два месяца. И это время будет очень насыщенным именно репетициями, подготовительными процессами. Конечно, мы готовим сюрпризы, мы хотим удивить. Особенно это касается, наверное, церемонии открытия. Это тоже шанс показать свои традиции, свою историю, свою культуру. Раскрывать какие-то секреты, конечно, не хотелось бы, потому что церемония открытия обычно ожидаемая. Ожидается всеми. И очень надеюсь, что та программа, которую готовим мы, она тоже будет достаточно интересной, удивительной, вызывающей хорошие эмоции.

Что касается каких-то особенностей Игр, наверное, во время Игр будут какие-то неожиданности, какие-то интересные моменты. Это случается всегда в такого рода мероприятиях. Мне бы хотелось, чтобы особенностями, особенностью, наверное, этих Игр, которые будут проходить в Азербайджане, было ощущение у всех наших гостей - и спортсменов, и членов официальных делегаций, и просто туристов – ощущение атмосферы нашего города. Я хочу, чтобы каждый гость почувствовал гостеприимство азербайджанского народа. Потому что эта черта - одна из прекрасных черт азербайджанского народа. Для нас гость, неважно один или тысяча гостей, - это очень важно. И я знаю, что даже уже сегодня азербайджанский народ ждет гостей, ждет спортсменов, ждет этого праздника. Мне бы хотелось, чтобы каждый приехавший в нашу столицу почувствовал это, и у него в душе остался, сохранился бы вот этот дух, особый дух города Баку. Мне очень приятно, когда гости приезжают впервые в Баку и потом всегда хотят вернуться, говорят все время вот об этом: гостеприимство, которое мы нигде не встречали, и особая атмосфера. Я буду рада, если это будет особенностью первых Европейских игр.

- Я желаю вам, чтобы ваши надежды сбылись, я желаю вам спортивных побед, потому что дома, как известно, и стены помогают. И мы это знаем по нашему собственному опыту, по опыту Олимпиады в Сочи. Нам помогли. Пусть и вам помогут.

-Спасибо. Спасибо большое. Я, пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить вас с блестяще организованными, проведенными зимними Олимпийскими играми в 2014 году в Сочи. И, безусловно, выдающимся достижением российских спортсменов. В командном зачете вам удалось занять первое место. Это был прекрасный праздник. Мы там присутствовали, видели. Еще раз мои поздравления.

- Спасибо вам за высокую оценку. Теперь ваша очередь.

- Спасибо. Спасибо вам, спасибо за эту встречу. Очень приятно было познакомиться с вами.

- Спасибо.