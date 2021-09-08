О нас
Report Georgia
Аудио новости

Перуанский журналист пришел в ужас от вандализма армян в Карабахе

Перуанский журналист пришел в ужас от вандализма армян в Карабахе Вице-президент Перуанской федерации журналистов, известный политический обозреватель Рикардо Санчес, недавно осветил армянский вандализм и военные преступления, свидетелем которых он стал на освобожденных территориях Азербайджана.
Внешняя политика
8 сентября 2021 г. 08:05
Перуанский журналист пришел в ужас от вандализма армян в Карабахе

Вице-президент Перуанской федерации журналистов, известный политический обозреватель Рикардо Санчес, недавно осветил армянский вандализм и военные преступления, свидетелем которых он стал на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на посольства Азербайджана в Мексике, он опубликовал статью на сайте Перуанской федерации журналистов (fpp.org.pe), а также на влиятельном новостном интернет-портале страны Expreso под названием "Ужасы армяно-азербайджанского конфликта".

Автор отметил, что перуанские журналисты впервые посетили Физули, Джебраил, Агдам и Шушу, долгие годы, находившиеся под армянской оккупацией.

Во время своего визита Санчес стал свидетелем уничтожения азербайджанских исторических земель, оккупированных Арменией в течение 30 лет, массовых разрушений и грабежей, а также разрушения культурных памятников. Он отмечает, что находясь в городе Джебраил, стал свидетелем разрушенных домов и разграбленных кладбищ. Все это привело его в ужас.

Рассказал также Санчес об армянском вандализме и в Агдаме, который когда-то был одним из самых красивых городов Азербайджана, а теперь известный как "Хиросима Кавказа".

Говоря о своем визите в Гянджу, автор пишет, что стал свидетелем преступлений, совершенных армянами против человечности во время 44-дневной войны. Он сообщил читателям, что 26 мирных жителей, в том числе женщины и дети, были убиты и сотни ранены, когда Армения выпустила баллистические ракеты по городу, находящемуся вдали от зоны боевых действий. Отмечается, что, хотя армяне пытались посеять страх среди местного населения, сломить моральный дух и волю азербайджанского народа им не удалось.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоPeru jurnalisti erməni vandalizmindən dəhşətə gəlib

Экслюзивные новости

Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
4 сентября 2021 г. 12:51
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
3 сентября 2021 г. 14:46
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
3 сентября 2021 г. 13:15
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
2 сентября 2021 г. 17:10
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
2 сентября 2021 г. 15:52
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
2 сентября 2021 г. 15:30
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса мю
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса "мю"
2 сентября 2021 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi