Перуанский лидер поздравил президента Азербайджана

Президент Республики Перу Франсиско Рафаэль Сагасти Очауслер направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство, господин Президент.
От имени правительства и народа Перу рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
В этот знаменательный день еще раз с удовлетворением заявляю, что мое правительство продолжит работать в направлении углубления наших двусторонних связей путем усиления политико-дипломатического диалога, торгово-экономического обмена и сотрудничества.
В то же время, пользуясь случаем, желаю Вам успехов в борьбе с COVID-19, оказавшим влияние на сферы здравоохранения и экономики во всех странах. Уверен, что благодаря совместным усилиям всех стран с применением эффективной вакцины как общественной продукции универсального характера мы преодолеем этот кризис.
Желаю азербайджанскому народу здоровья, благосостояния и прогресса.
Еще раз выражаю Вам свое глубочайшее почтение".