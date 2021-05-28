Перуанский лидер поздравил президента Азербайджана

Президент Республики Перу Франсиско Рафаэль Сагасти Очауслер направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Республики Перу Франсиско Рафаэль Сагасти Очауслер направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, господин Президент.

От имени правительства и народа Перу рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

В этот знаменательный день еще раз с удовлетворением заявляю, что мое правительство продолжит работать в направлении углубления наших двусторонних связей путем усиления политико-дипломатического диалога, торгово-экономического обмена и сотрудничества.

В то же время, пользуясь случаем, желаю Вам успехов в борьбе с COVID-19, оказавшим влияние на сферы здравоохранения и экономики во всех странах. Уверен, что благодаря совместным усилиям всех стран с применением эффективной вакцины как общественной продукции универсального характера мы преодолеем этот кризис.

Желаю азербайджанскому народу здоровья, благосостояния и прогресса.

Еще раз выражаю Вам свое глубочайшее почтение".