Перуанские вузы заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими университетами

Высшие учебные заведения Перу заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими вузами.

Высшие учебные заведения Перу заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими вузами.

Как сообщает Report , это было подчеркнуто в ходе встреч посла Азербайджана в Перу Мамеда Талыбова с директором Перуанской дипломатической академии, послом Гонсало Гутьерресом и ректором одного из ведущих вузов страны, университета Pacifico, доктором Фелипе Портокарреро Суаресом.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями о большом потенциале развития сотрудничества между двумя странами в сфере образования.

В ходе беседы посол особо отметил, что азербайджанская сторона уделяет большое внимание развитию отношений с учебными заведениями зарубежных стран. Дипломат предоставил информацию о сотрудничестве ведущих азербайджанских университетов и ряда престижных высших учебных заведений мира, о совместной реализации научно-исследовательских программ, об иностранных студентах, получивших образование и в настоящее время обучающихся в нашей стране, включая перуанских студентов, и стипендиальных программах.

Обратив внимание на важность интенсификации развития отношений в области науки и образования с целью дальнейшего укрепления связей между Азербайджаном и Перу, посол отметил заинтересованность азербайджанских университетов в установлении связей сотрудничества с перуанскими вузами.

На встречах состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления связей между образовательными учреждениями стран, реализации программ обмена студентами и преподавателями, организации совместных семинаров в формате онлайн-конференций, а также была подчеркнута польза взаимных визитов ректоров вузов двух стран.