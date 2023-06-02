Перуанские вузы заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими университетами

Высшие учебные заведения Перу заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими вузами.
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В ходе встреч состоялся обмен мнениями о большом потенциале развития сотрудничества между двумя странами в сфере образования.
В ходе беседы посол особо отметил, что азербайджанская сторона уделяет большое внимание развитию отношений с учебными заведениями зарубежных стран. Дипломат предоставил информацию о сотрудничестве ведущих азербайджанских университетов и ряда престижных высших учебных заведений мира, о совместной реализации научно-исследовательских программ, об иностранных студентах, получивших образование и в настоящее время обучающихся в нашей стране, включая перуанских студентов, и стипендиальных программах.
Обратив внимание на важность интенсификации развития отношений в области науки и образования с целью дальнейшего укрепления связей между Азербайджаном и Перу, посол отметил заинтересованность азербайджанских университетов в установлении связей сотрудничества с перуанскими вузами.
На встречах состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления связей между образовательными учреждениями стран, реализации программ обмена студентами и преподавателями, организации совместных семинаров в формате онлайн-конференций, а также была подчеркнута польза взаимных визитов ректоров вузов двух стран.