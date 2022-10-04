Перуанское издание написало о последней военной провокации Армении

В одном из ведущих печатных органов Перу газете "La Republica" размещено интервью с послом Азербайджана в этой стране Мамедом Талыбовым о последних военных провокациях Армении против Азербайджана.
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В материале сообщается, что Армения, игнорируя трехстороннее заявление, подписанное сторонами в 2020 году, не вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, осуществила широкомасштабные диверсионно-террористические акты путем минирования наших земель и тем самым грубо нарушила положения гуманитарного права. Было подчеркнуто, что подобные действия Армении направлены на создание помех процессу нормализации отношений в регионе.
В интервью сообщается, что Азербайджан не заинтересован в военной эскалации в регионе и всегда выступает за мирное урегулирование в рамках международно-правовых норм. Также уделено место масштабным восстановительным и реконструкционным работам, проводимым Азербайджаном на освобожденных территориях, представлена подробная информация о конструктивных шагах, предпринимаемых азербайджанской стороной в направлении делимитации и демаркации границ между двумя странами, открытия региональных коммуникаций и подписания мирного договора.
В завершение дипломат подчеркивает, что очередная агрессия армянской стороны против Азербайджана полностью противоречит продолжающемуся процессу нормализации и установлении мира, а также представляет угрозу безопасности и стабильности в кавказском регионе.