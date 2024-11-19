Перуанская пресса широко освещает проходящую в Баку конференцию COP29

В перуанских СМИ опубликованы статьи об успешном проведении Азербайджаном 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В перуанских СМИ опубликованы статьи об успешном проведении Азербайджаном 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике.

В материалах газет El Peruano, La Razon, а также онлайн-изданий Infobae и OjoPúblico широко подчеркивается важность COP29. В статьях отмечается, что главы государств и правительств, ученые и экологические активисты из разных стран мира собрались в Баку для обсуждения конкретных шагов по борьбе с изменением климата.

В статьях приводятся цитаты из выступлений президента Ильхама Алиева и Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша на церемонии открытия Саммита лидеров COP29. Подчеркивается, что климатологи и экологи настаивают на несовместимости углеводородов с борьбой против изменения климата, и приводится цитата из выступления азербайджанского лидера о том, что Европейский Союз, в частности, два года назад требовал удвоения экспорта газа.

Одновременно отмечается, что конференция является уникальной платформой для обсуждения и реализации действий, направленных на борьбу с изменением климата на глобальном уровне. Участники COP29 в течение двух недель будут обсуждать вопросы обеспечения новых финансовых ресурсов для достижения целей глобальной декарбонизации.

Одной из основных целей конференции является подписание новых соглашений, направленных на снижение негативного влияния глобального потепления. COP29 оценивается как важное мероприятие для предотвращения природных катастроф, вызванных изменением климата, и принятия соответствующих мер против глобального повышения температуры.

В материалах также подчеркивается важность предотвращения изменения климата для Перу.