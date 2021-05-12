Перуанская пресса написала о вандализме армян в Карабахе

Известная перуанская газета La Republica опубликовала интервью с послом Азербайджана в этой стране Мамедом Талибовым о послевоенной ситуации в Карабахе и армянском вандализме

Известная перуанская газета La Republica опубликовала интервью с послом Азербайджана в этой стране Мамедом Талибовым о послевоенной ситуации в Карабахе, армянском вандализме, работе Азербайджана по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, возникающих трудностях и условиях для установления прочного мира в регионе.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, в интервью рассказывается о том, что по итогам 44-дневной войны Азербайджан освободил свои территории от оккупации, конфликт считается урегулированным, достигнута договоренность о восстановлении транспортных коммуникаций в регионе, и в настоящее время наша страна прилагает важные усилия в направлении экономического возрождения региона.

Отмечается, что за время длившейся почти 30 лет оккупации одна пятая часть территории Азербайджана была полностью разрушена Арменией, эти земли, на которых в свое время проживал почти миллион азербайджанцев, и которые в настоящее время обезлюдели, были массово заминированы армянами, которые, невзирая на международное гуманитарное право, отказываются предоставлять карту расположения мин, в связи с чем наши соотечественники до сих пор не могут вернуться на свои родные земли.

Наряду с этим, издание пишет, что правительство Азербайджана поставило цель в кратчайший срок обеспечить возвращение вынужденных переселенцев в свои дома, с этой целью в регионе ведутся интенсивные работы по разминированию и созданию инфраструктуры, в частности реализуются проекты строительства транспортных путей, аэропортов, госпиталей, школ, "умных сёл" и других проектов, к этим работам привлекаются компании из дружественных Азербайджану стран, таких как Турция, Италия и Израиль, с применением самых инновационных технологий.

В то же время в статье говорится о реставрации культурно-исторических памятников Азербайджана, которые были разрушены Арменией за десятилетия оккупации.

Подчеркивается, что для обеспечения стабильного мира в регионе стороны бывшего конфликта должны признать территориальную целостность друг друга, в то же время Армении необходимо отказаться от политики ненависти к своим соседям и подготовить свой народ к примирению.