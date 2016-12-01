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    Перу откроет в Азербайджане посольство

    МИД Азербайджана поддержало этот шаг

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Перу планирует открыть в Азербайджане дипломатическое представительство.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

    Как сообщили из министерства, в связи с этим из МИД Перу в МИД Азербайджана поступила нота.

    В документе выражается желание открыть в ближайшее время в Азербайджане, в частности в Баку, посольство в целях развития и укрепления политических, дипломатических, торгово-экономических, инвестиционных, культурных связей и связей во многих других областях.

    МИД Азербайджана одобряет данное решение Перу и отмечает, что деятельность посольства внесет вклад во всестороннее развитие отношений между двумя странами.  

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