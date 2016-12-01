Перу откроет в Азербайджане посольство

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Перу планирует открыть в Азербайджане дипломатическое представительство.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Как сообщили из министерства, в связи с этим из МИД Перу в МИД Азербайджана поступила нота.

В документе выражается желание открыть в ближайшее время в Азербайджане, в частности в Баку, посольство в целях развития и укрепления политических, дипломатических, торгово-экономических, инвестиционных, культурных связей и связей во многих других областях.

МИД Азербайджана одобряет данное решение Перу и отмечает, что деятельность посольства внесет вклад во всестороннее развитие отношений между двумя странами.