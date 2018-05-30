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    Перу и Азербайджан планируют подписать меморандум о взаимопонимании

    Документ охватит сферу политики, туризма экономики и культуры

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Перу и Азербайджан планируют подписать меморандум о взаимопонимании".

    Как передает Report, об этом журналистам заявил временный поверенный в делах Перу в Азербайджане Луис Чанг Болдрини.

    Он отметил, что существует ряд сфер для сотрудничества между двумя странами.

    "Мы уже подписали несколько соглашений, охватывающих много сфер: туризм, политика, экономика, культура. В настоящее время мы обсуждаем второй этап переговоров о подписании меморандума о взаимопонимании. Я думаю, что это может осуществиться в этом году", - отметил Луис Чанг Болдрини.

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