Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Перу и Азербайджан планируют подписать меморандум о взаимопонимании".

Как передает Report, об этом журналистам заявил временный поверенный в делах Перу в Азербайджане Луис Чанг Болдрини.

Он отметил, что существует ряд сфер для сотрудничества между двумя странами.

"Мы уже подписали несколько соглашений, охватывающих много сфер: туризм, политика, экономика, культура. В настоящее время мы обсуждаем второй этап переговоров о подписании меморандума о взаимопонимании. Я думаю, что это может осуществиться в этом году", - отметил Луис Чанг Болдрини.