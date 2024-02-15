Мехмет Перинчек: Победа Азербайджана создала возможности для мира и стабильности в регионе

Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне создала огромные возможности для мира и стабильности на Южном Кавказе. Но, несмотря на это, Франция и США не отказались от попыток вмешательства в дела региона, используя при этом Армению.

Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне создала огромные возможности для мира и стабильности на Южном Кавказе. Но, несмотря на это, Франция и США не отказались от попыток вмешательства в дела региона, используя при этом Армению.

Как сообщает российское бюро Report, об этом турецкий историк и политолог Мехмет Перинчек заявил на форуме "Борьба с современными практиками неоколониализма" в Москве.

"Политика таких государств, как Франция, в прошлом веке не осталась незамеченной. Франция стремится продолжить политику неоколониализма в Африке. Тем не менее, эта политика потерпела очень серьезный провал. Из Мали, Нигера, Буркина-Фасо выводятся их военные базы, экономические связи с Францией прекращаются", - заявил он, отметив, что при этом Париж всячески стремится сохранить свое влияние на Южном Кавказе.