Перенесено заседание межправкомиссии Азербайджан-Румыния

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Проведение заседания межправительственной комиссии Азербайджан-Румыния перенесено.

Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, заседание комиссии перенесено на осень.

"Новой даты заседания нет, скорее всего она состоится поздней осенью", - сообщил источник.

Напомним, заседание межправкомиссии было намечено на середину июля в Бухаресте.

На заседании планировалось обсудить вопросы укрепления азербайджано-румынского сотрудничества, а также вопрос, связанный с открытием прямых рейсов между Бухарестом и Баку.