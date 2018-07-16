Перенесено заседание межправкомиссии Азербайджан-Румыния

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Проведение заседания межправительственной комиссии Азербайджан-Румыния перенесено.
Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, заседание комиссии перенесено на осень.
"Новой даты заседания нет, скорее всего она состоится поздней осенью", - сообщил источник.
Напомним, заседание межправкомиссии было намечено на середину июля в Бухаресте.
На заседании планировалось обсудить вопросы укрепления азербайджано-румынского сотрудничества, а также вопрос, связанный с открытием прямых рейсов между Бухарестом и Баку.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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