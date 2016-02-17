Изменено место проведения заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Изменено место проведения 5-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Турции в Азербайджане, встреча, которая должна была состояться в Гяндже, пройдет в Баку.

Причиной переноса встречи стали неблагоприятные погодные условия в Гяндже.

Как ранее сообщалось, для участия в заседании 18 февраля в Азербайджан прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.