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    ​Перенесен визит замминистра иностранных дел Ирана в Азербайджан

    О причинах переноса визита не сообщается

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Перенесен визит заместителя министра иностранных дел Ирана, главы дипакадемии Ирана Хади Сулейманпура в Азербайджан.

    Об этом Report сообщили в университете АДА.

    Причины переноса визита не названы. Предполагается, что Х.Сулейманпур посетит Азербайджан в конце января-начале февраля. 

    Отметим, что замминистра иностранных дел Ирана Хади Сулейманпур 21-22 января должен был прибыть в Азербайджан по приглашению ректора университета АДА Хафиза Пашаева. В ходе визита ожидалось подписание меморандума о взаимопонимании между двумя вузами.

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