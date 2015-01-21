​Перенесен визит замминистра иностранных дел Ирана в Азербайджан

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Перенесен визит заместителя министра иностранных дел Ирана, главы дипакадемии Ирана Хади Сулейманпура в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в университете АДА.

Причины переноса визита не названы. Предполагается, что Х.Сулейманпур посетит Азербайджан в конце января-начале февраля.

Отметим, что замминистра иностранных дел Ирана Хади Сулейманпур 21-22 января должен был прибыть в Азербайджан по приглашению ректора университета АДА Хафиза Пашаева. В ходе визита ожидалось подписание меморандума о взаимопонимании между двумя вузами.