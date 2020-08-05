Перенесен мемориал жертвам Ходжалинского геноцида в Гааге

Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида, высившийся на территории захоронения "Nieuw Eykenduynen" в Гааге, перенесен. Благоустроена территория вокруг нового расположения памятника.

Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида, высившийся на территории захоронения "Nieuw Eykenduynen" в Гааге, перенесен. Благоустроена территория вокруг нового расположения памятника.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Инициатор возведения памятника - председатель Азербайджано-Турецкого общества культуры в Голландии Ильхан Ашкын отметил, что ранее территория расположения мемориала не вмещала поток желающих почтить память жертв Ходжалинского геноцица, поэтому было решено провести переговоры с городским муниципалитетом о переносе памятника в более подходящее место:

"После получения одобрения мемориал был перенесен на более обширную территорию, благоустроен участок вокруг памятника. На памятном табло на азербайджанском и голландском языках содержится краткая информация о Ходжалинском геноциде. Теперь здесь созданы все условия для массового потока посетителей и проведения памятных мероприятий".