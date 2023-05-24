Переговорщик Госдепа ознакомится c последними договоренностями между Баку и Ереваном

Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Луи Боно находится с визитом в регионе с целью поддержки армяно-азербайджанского мирного процесса.

Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Луи Боно находится с визитом в регионе с целью поддержки армяно-азербайджанского мирного процесса.

Как сообщил Report официальный представитель посольства США в Азербайджане, Л. Боно, который будет находиться в регионе до 25 мая, проводит встречи "с ключевыми заинтересованными сторонами".

"Данный визит даст Боно возможность развить дальше результаты недавних переговоров, организованных Соединенными Штатами и другими странами. Нас обнадеживают последние усилия Азербайджана и Армении по продуктивному участию в мирном процессе, и представитель Госдепа надеется на дальнее позитивное развитие процесса", - заявили в посольстве.

Представитель посольства отметила, что Л. Боно ознакомится с недавними договоренностями между Азербайджаном и Арменией, что поможет ему лучше понять позиции сторон по нерешенным вопросам.

"Мы продолжаем поддерживать усилия Азербайджана и Армении по обеспечению прочного и устойчивого мира. США привержены продвижению мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа", - заявили в посольстве.

Сегодня представитель Госдепа уже в Баку встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.