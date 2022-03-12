Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев

Среди бежавших от войны в Украине есть и граждане Азербайджана.

Среди бежавших от войны в Украине есть и граждане Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Европейского бюро Report сообщили в Федеральном управлении по делам миграции и беженцев Германии.

"Покидающие зону боевых действий, являются не только гражданами Украины. Так как авиарейсы были отменены, среди тех, кто по суше попадает из Украины в Польшу, а оттуда - в Германию, есть и граждане других стран. Им будет обеспечено безопасное возвращение в свои страны после установления их гражданства. В настоящее время в этом направлении ведется работа с посольствами зарубежных стран в Германии. Многие, нашедшие убежище в Германии, были размещены в лагерях для беженцев. Некоторых же приняли германские семьи или родственники, находящиеся в этой стране", - заявили в управлении.

Отмечено, что азербайджанцы, являющиеся гражданами Украины, также имеют право на законное пребывание в Германии в течение 90 дней: «Несколько дней назад функционеры политических партий Германии высказались о том, что гражданам Украины, получившим убежище в странах Европейского Союза, на гуманитарных основаниях будет предоставлено разрешение на проживание сроком на один год».