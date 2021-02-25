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Перед зданием ООН состоится выставка, посвященная геноциду в Ходжалы

Перед зданием ООН состоится выставка, посвященная геноциду в Ходжалы Выставка фотографий, изображающих ужасы Ходжалинского геноцида, пройдет перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке
Внешняя политика
25 февраля 2021 г. 08:57
Перед зданием ООН состоится выставка, посвященная геноциду в Ходжалы

Выставка фотографий, изображающих ужасы Ходжалинского геноцида, пройдет перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

Об этом местному бюро Report сообщил председатель Ассоциации Азербайджан-Нью-Йорк Эрджан Йердерели.

По его словам, на выставке будут показаны фотографии невинных людей, убитых армянами во время геноцида в Ходжалы: "Каждый год мы проводим митинги перед штаб-квартирой ООН в годовщину Ходжалинской трагедии. И в этом году мы станем голосом Ходжалинской трагедии, одного из величайших преступлений века".

В то же время в течение дня по центральным улицам и площадям Нью-Йорка будут проезжать специальные автомобили с цифровыми плакатами, информирующими жителей мегаполиса об агрессивной политике Армении.

Вусала Аббасова

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin binası önündə Xocalı faciəsini əks etdirən sərgi təşkil olunacaq

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