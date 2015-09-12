 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Перед представительством Евросоюза в Азербайджане прошла акция протеста - ФОТО

    На акции прозвучали лозунги Не вмешивайтесь во внутренние дела Азербайджана!, “Justice for Khojaly”, Положите конец проармянской позиции!

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Перед представительством Европейского союза (ЕС) в Азербайджане при организации Международного центра диаспоры (МЦД) прошла акция в знак протеста против принятой Европейским парламентом резолюции о ситуации в Азербайджане. 

    Как сообщает Report, участники акции выразили протест против антиазербайджанской позиции Европейского парламента и политики двойных стандартов в отношении Азербайджана.

    На акции прозвучали лозунги "Не вмешивайтесь во внутренние дела Азербайджана!", “Justice for Khojaly”, "Положите конец проармянской позиции!", "Европарламент потерял чувство реальности!", "ОБСЕ - проармянская организация!".

    На акции были подняты государственные флаги Азербайджана и Турции.

    После прочтения документа, резолюция была представлена в офис ЕС в Азербайджане.


    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi