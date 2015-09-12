​Перед представительством Евросоюза в Азербайджане прошла акция протеста - ФОТО

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Перед представительством Европейского союза (ЕС) в Азербайджане при организации Международного центра диаспоры (МЦД) прошла акция в знак протеста против принятой Европейским парламентом резолюции о ситуации в Азербайджане.

Как сообщает Report, участники акции выразили протест против антиазербайджанской позиции Европейского парламента и политики двойных стандартов в отношении Азербайджана.

На акции прозвучали лозунги "Не вмешивайтесь во внутренние дела Азербайджана!", “Justice for Khojaly”, "Положите конец проармянской позиции!", "Европарламент потерял чувство реальности!", "ОБСЕ - проармянская организация!".

На акции были подняты государственные флаги Азербайджана и Турции.

После прочтения документа, резолюция была представлена в офис ЕС в Азербайджане.



