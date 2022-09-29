Перед посольством Ирана в Азербайджане прошла акция протеста

Сегодня группа граждан провела акцию протеста перед посольством Ирана в Азербайджане

Сегодня группа граждан провела акцию протеста перед посольством Ирана в Азербайджане.

Как сообщает Report, участники акции выразили недовольство событиями в Иране.

Митингующие озвучили лозунги в поддержку фундаментальных прав и свобод в Иране.

Участники акции зачитали перед зданием посольства заявление, которое затем передали в дипмиссию.

Акция завершилась без инцидентов.

Отметим, что с 19 сентября в нескольких городах Ирана проходят акции в знак протеста в связи с убийством 16 сентября в Тегеране 22-летней Мехсы Амини сотрудниками полиции нравов.