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Перед посольством Ирана в Азербайджане прошла акция протеста

Перед посольством Ирана в Азербайджане прошла акция протеста Сегодня группа граждан провела акцию протеста перед посольством Ирана в Азербайджане
Внешняя политика
29 сентября 2022 г. 15:50
Перед посольством Ирана в Азербайджане прошла акция протеста

Сегодня группа граждан провела акцию протеста перед посольством Ирана в Азербайджане.

Как сообщает Report, участники акции выразили недовольство событиями в Иране.

Митингующие озвучили лозунги в поддержку фундаментальных прав и свобод в Иране.

Участники акции зачитали перед зданием посольства заявление, которое затем передали в дипмиссию.

Акция завершилась без инцидентов.

Отметим, что с 19 сентября в нескольких городах Ирана проходят акции в знак протеста в связи с убийством 16 сентября в Тегеране 22-летней Мехсы Амини сотрудниками полиции нравов.

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Версия на английском языке ФотоAction held in front of Iranian embassy in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фотоİranın Azərbaycandakı səfirliyinin qarşısında aksiya keçirilib

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