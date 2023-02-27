Перед посольством Азербайджана в США выставлены фотографии и плакаты о Ходжалинском геноциде

Перед посольством Азербайджана в США были выставлены фотографии и плакаты, изображающие Ходжалинский геноцид.

Перед посольством Азербайджана в США были выставлены фотографии и плакаты, изображающие Ходжалинский геноцид.

Как передает местное бюро Report, на плакатах представлены материалы, собранные посольством в Библиотеке Конгресса США, опубликованные в мировой прессе.

В целях информирования общественности США на них были размещены фотографии, изображающие ужасы Ходжалы.

Местные жители, проходившие перед зданием посольства, посредством плакатов получали информацию о том, что произошло в Ходжалы 31 год назад.