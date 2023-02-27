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Перед посольством Азербайджана в США выставлены фотографии и плакаты о Ходжалинском геноциде

Перед посольством Азербайджана в США выставлены фотографии и плакаты о Ходжалинском геноциде Перед посольством Азербайджана в США были выставлены фотографии и плакаты, изображающие Ходжалинский геноцид.
Внешняя политика
27 февраля 2023 г. 00:30
Перед посольством Азербайджана в США выставлены фотографии и плакаты о Ходжалинском геноциде

Перед посольством Азербайджана в США были выставлены фотографии и плакаты, изображающие Ходжалинский геноцид.

Как передает местное бюро Report, на плакатах представлены материалы, собранные посольством в Библиотеке Конгресса США, опубликованные в мировой прессе.

В целях информирования общественности США на них были размещены фотографии, изображающие ужасы Ходжалы.

Местные жители, проходившие перед зданием посольства, посредством плакатов получали информацию о том, что произошло в Ходжалы 31 год назад.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-də Azərbaycan səfirliyinin binasından Xocalı soyqırımı barədə plakatlar asılıb

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