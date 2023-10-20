Пьер Гезе: Франция — преступная страна и не может никого поучать

Франция — преступная страна и не может никого поучать.

Франция — преступная страна и не может никого поучать.

Как сообщает Report, об этом заявил Пьер Гезе, муниципальный советник коммуны Лифу в Новой Каледонии, на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

Он призвал определить дальнейшее направление действий для борьбы с колониализмом: "Нам нужно знать, что делать после наших сегодняшних обсуждений. Необходимо расширить свои ряды для достижения результатов. Бакинская инициативная группа создала для нас широкие возможности, и хотелось бы использовать их более правильно. Эфиопии, Кении и другим странам я предлагаю также вступить в наши ряды. Мы поговорили с другими братскими странами, они могут присоединиться к нам и внести свои предложения", - сказал он.

Сегодня в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.