Пьер Анри: Во Франции перед выдачей статуса беженца соответствующие органы внимательно изучают обращение

"Во Франции перед выдачей статуса беженца соответствующие органы внимательно изучают обращение".

Об этом французскому бюро Report сказал исполнительный директор ассоциации "Франция - земля убежища" Пьер Анри.

По его словам, во Франции действует независимый орган OFPRA: "На начальном этапе все обращения в связи с предоставлением убежища рассматривает эта организация. Если OFPRA отклоняет обращение, можно обратиться в Национальный суд по вопросам права на убежище (CNDA). На втором этапе обращение рассматривается в этом суде. На обоих этапах вопрос изучается детально".

П.Анри также прокомментировал вопрос сокращения числа азербайджанских иммигрантов, получивших убежище во Франции: "Обращения для получения убежища во Франции рассматриваются в индивидуальном порядке. Право убежища предоставляется только тем, кто подвергся пыткам, преследованиям, чья жизнь находится под угрозой. Во Франции для получения статуса беженца необходимо соответствовать требуемым критериям. Если обращение отклоняют и OFPRA и CNDA, это значит, что нет необходимости в защите обратившегося. Сокращение числа азербайджанцев, получающих статус беженца во Франции, является позитивным моментом. Это говорит об уменьшение числа нуждающихся в защите".

Глава ассоциации напомнил о существовании мошенников, которые в обмен на деньги обещают статус беженца во Франции: "В каждой стране есть определенные проблемы. Жулики пытаются воспользоваться сложившейся ситуацией в своих интересах. Но во Франции не удается как попало получить убежище. Право на убежище во Франции (статус беженца) предусмотрено только для лиц, которые преследуются за религиозные и политические убеждения, сексуальную ориентацию, жизнь которых находится в опасности. Перед принятием решения, проверяется соответствие обращений этим условиям".