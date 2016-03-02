Педро Аграмунт: Азербайджан находится на переломном этапе, который позволит ему улучшить свои отношения с Европой и Советом Европы

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Я считаю, что Азербайджан находится на переломном этапе, который позволит ему улучшить свои отношения с Европой и Советом Европы". Как сообщает Report, об этом заявил президент ПАСЕ Педро Аграмунт по итогам двухдневного официального визита в Азербайджан.

Президент ПАСЕ отметил, что в рамках визита провел встречи с президентом, спикером парламента и министром иностранных дел Азербайджана.

"Я был воодушевлен откровенными и открытыми дискуссиями с моими высокопоставленными собеседниками по ряду вопросов о верховенстве права и прав человека. Я смог открыто обсудить с высшим руководством некоторые из проблем, с которыми сталкиваются представители гражданского общества с точки зрения недавнего законодательства, касающегося НПО, обсудить некоторые из вопросов, касательно недавних парламентских выборов, более активного сотрудничества с Венецианской комиссией Совета Европы", - отмечается в заявлении П. Аграмунта.

Президент ПАСЕ отметил, что в ходе визита также обсуждался вопрос выполнения решений Европейского суда по правам человека. "В этом отношении меня заверили, что азербайджанские власти будут сотрудничать с Генеральным секретарем Совета Европы в рамках статьи 52 об эффективном осуществлении Европейской конвенции о правах человека, и что сроки визита представителей Генерального секретаря будут установлены. Это хорошая отправная точка, которая, я надеюсь, быстро приведет к дальнейшему прогрессу по этому досье", - заявил П. Аграмунт.