Peace Corps покидает Азербайджан

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Американская организация Peace Corps ("Корпус мира") завершает свою деятельность в Азербайджане.

Об заявил Report временный поверенный США в Азербайджане Дерек Хоган.

Он отметил, что после 11 лет деятельности в нашей стране, правительство Азербайджана заявило, что не видит необходимости в деятельности данной организации в республике.

"Конечно, мы немного разочарованы этим решением, но благодарны правительству Азербайджана, а также и азербайджанскому народу за то, что все эти 11 лет двери были открыты для Peace Corps.

Временный поверенный отметил, что Баку и Вашингтон продолжат сотрудничество в гуманитарное сфере.

В качестве примера он отметил, что на этой недели провел встречу с заместителем премьер-министра Азербайджана Али Гасановым, и обсудил с ним реализацию различных проектов, в том числе, помощи беженцам и вынужденным переселенцам.

Отметим, что Peace Corps - гуманитарная организация США, отправляющая добровольцев в бедствующие страны для оказания помощи.

В России «Корпус мира» действовал с 1992 года по соглашению правительством. В 2002 году деятельность «Корпуса мира» в России была прекращена.

В ноябре 2011 года «Корпус мира» свернул свою деятельность в Казахстане.

В 2012 году «Корпус мира» был закрыт в Туркменистане.