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ПЕА направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

ПЕА направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции Центральный аппарат партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
Внешняя политика
9 февраля 2023 г. 17:02
ПЕА направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Центральный аппарат партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщили в партии.

Для ликвидации последствий трагедии, по поручениям президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой принимаются неотложные меры и оказывается гуманитарная помощь братскому народу Турции. В то же время представители азербайджанского народа добровольно выдвигают инициативы по оказанию помощи, оказывают материальную и моральную поддержку.

Как и весь азербайджанский народ, члены партии "Ени Азербайджан" в эти трудные дни демонстрируют свою поддержку турецкому народу, не жалея помощи. Кроме того, по поручению председателя партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева центральным аппаратом ПЕА в целях оказания гуманитарной помощи лицам, пострадавшим от стихийного бедствия, были закуплены товары и оборудование, в том числе 45 генераторов, 150 электрических обогревателей, большое количество комплектов теплой одежды, постельное белье, зимняя обувь.

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