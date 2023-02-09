ПЕА направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Центральный аппарат партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Центральный аппарат партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщили в партии.

Для ликвидации последствий трагедии, по поручениям президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой принимаются неотложные меры и оказывается гуманитарная помощь братскому народу Турции. В то же время представители азербайджанского народа добровольно выдвигают инициативы по оказанию помощи, оказывают материальную и моральную поддержку.

Как и весь азербайджанский народ, члены партии "Ени Азербайджан" в эти трудные дни демонстрируют свою поддержку турецкому народу, не жалея помощи. Кроме того, по поручению председателя партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева центральным аппаратом ПЕА в целях оказания гуманитарной помощи лицам, пострадавшим от стихийного бедствия, были закуплены товары и оборудование, в том числе 45 генераторов, 150 электрических обогревателей, большое количество комплектов теплой одежды, постельное белье, зимняя обувь.