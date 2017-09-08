ПЕА: Инициативой введения санкций в отношении официальных лиц Азербайджана пытаются нанести вред отношениям между двумя странами

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "Имеется информация, что в Сенате США обсудят введение санкций против официальных лиц Азербайджана. Да, такая инициатива была. Такие обсуждения тоже могут состояться, а могут и не состояться. Я не верю, что такое решение будет принято".

Об этом Report заявил член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-США, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

Комментируя информацию о принятии решения комитетом внешних операций и бюджета сената США о введении санкций против официальных лиц Азербайджана, он отметил, что утверждения не опираются на факты: "Это всего лишь очередная провокация армянского лобби и работающих на них за деньги политиков против Азербайджана. Смотрите, Фонд Сороса и его руководитель совершают мошенничество в отношении Азербайджана. Все это связано с развитием Азербайджана. Если помните, во время IV Игр исламской солидарности в Баку я говорил, что в будущем могут быть провокации против Азербайджана. Потому что Азербайджан собрал у себя представителей 53 исламских государств. Этим он показал, что ислам - религия не терроризма, провокаций, а дружбы и примирения. Этим Азербайджан направил сообщение миру. Это могли взять на себя и крупные исламские государства. Есть исламские государства богатые природными ресурсами, однако смелая политика президента Азербайджана, предпринимаемые шаги выявили исламскую солидарность, объявили о ней миру. Это то, что противоречит интересам Запада, Америки и других государств. Они в своем обществе преподносят ислам как террористическую религию и под видом "борьбы с терроризмом" ведут борьбу с исламскими странами, стараются оккупировать их. Мы должны учитывать все это, чтобы они не совершали провокации различными путями".

Представитель ПЕА подчеркнул, что инициативой санкций в отношении официальных лиц Азербайджана пытаются нанести вред отношениям между двумя странами: "Такие провокации произошли и в России, стараются ухудшить азербайджано-российские отношения. Примером этого служит ликвидация регистрации министерством юстиции России Всероссийского азербайджанского конгресса. Это шаги, предпринимаемые отдельными силами для нанесения урона азербайджано-российским отношениям. Такие провокации происходят повсеместно".

С. Новрузов назвал ложными распространенные в иностранных СМИ новости о правительстве Азербайджана: "Какие-то газеты, телеканалы, НПО распространяют ложную информацию, но не узнают позицию противоположной стороны. Хочется их спросить, проводили ли вы расследование? Они считают себя следственными органами? Публикуются новости, не опирающиеся ни на какие источники. В этих материалах не уточнена позиция азербайджанского правительства. Если они объективны, должны узнавать позицию обеих сторон, создавать условия противоположной стороне для высказывания своей позиции. Написанное о правительстве Азербайджана - ложь".