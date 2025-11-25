ПЕА и Компартия Кубы подписали соглашение о сотрудничестве
- 25 ноября, 2025
- 16:43
Партия "Ени Азербайджан" и Коммунистическая партия Кубы подписали в Гаване соглашение об обмене и сотрудничестве.
Об этом сообщает Report со ссылкой на кубинские СМИ.
Согласно информации, документ нацелен на укрепление межпартийных связей, расширение обмена по вопросам, представляющим взаимный интерес, и развитие взаимодействия между структурными подразделениями обеих организаций.
Документ подписали руководитель Агропродовольственного отдела Компартии Хосе Рамон Монтеагудо Руис и заместитель председателя ПЕА Тахир Будагов.
Монтеагудо Руис подчеркнул готовность кубинской стороны к расширению сотрудничества, в том числе в сфере подготовки кадров.
Отмечается, что отношения между партиями и узы дружбы между народами двух стран опираются на наследие лидеров Гейдара Алиева и Фиделя Кастро.
В рамках визита азербайджанской делегации в Кубу запланированы встречи с представителями различных государственных органов и министерств, а также участие в 41-й Гаванской международной ярмарке.