ПЕА и Компартия Кубы подписали соглашение о сотрудничестве

Партия "Ени Азербайджан" и Коммунистическая партия Кубы подписали в Гаване соглашение об обмене и сотрудничестве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на кубинские СМИ.

Согласно информации, документ нацелен на укрепление межпартийных связей, расширение обмена по вопросам, представляющим взаимный интерес, и развитие взаимодействия между структурными подразделениями обеих организаций.

Документ подписали руководитель Агропродовольственного отдела Компартии Хосе Рамон Монтеагудо Руис и заместитель председателя ПЕА Тахир Будагов.

Монтеагудо Руис подчеркнул готовность кубинской стороны к расширению сотрудничества, в том числе в сфере подготовки кадров.

Отмечается, что отношения между партиями и узы дружбы между народами двух стран опираются на наследие лидеров Гейдара Алиева и Фиделя Кастро.

В рамках визита азербайджанской делегации в Кубу запланированы встречи с представителями различных государственных органов и министерств, а также участие в 41-й Гаванской международной ярмарке.