    ПЕА и Компартия Кубы подписали соглашение о сотрудничестве

    Внешняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 16:43
    ПЕА и Компартия Кубы подписали соглашение о сотрудничестве

    Партия "Ени Азербайджан" и Коммунистическая партия Кубы подписали в Гаване соглашение об обмене и сотрудничестве.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на кубинские СМИ.

    Согласно информации, документ нацелен на укрепление межпартийных связей, расширение обмена по вопросам, представляющим взаимный интерес, и развитие взаимодействия между структурными подразделениями обеих организаций.

    Документ подписали руководитель Агропродовольственного отдела Компартии Хосе Рамон Монтеагудо Руис и заместитель председателя ПЕА Тахир Будагов.

    Монтеагудо Руис подчеркнул готовность кубинской стороны к расширению сотрудничества, в том числе в сфере подготовки кадров.

    Отмечается, что отношения между партиями и узы дружбы между народами двух стран опираются на наследие лидеров Гейдара Алиева и Фиделя Кастро.

    В рамках визита азербайджанской делегации в Кубу запланированы встречи с представителями различных государственных органов и министерств, а также участие в 41-й Гаванской международной ярмарке.

    Лента новостей