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    Паул Добре: Азербайджан - единственная страна на Кавказе, с которой у Румынии сложились стратегические отношения

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан - единственная страна на Кавказе, с которой у Румынии сложились стратегические отношения". 

    Как передает Report, об этом  заявил вице-президент ПА ОБСЕ, член румынской делегации в ПА ОБСЕ Виктор Паул Добре, выступая на панельной сессии в рамках проходящей сегодня в Баку международной конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

    По его словам, результатом  развития двусторонних отношений стало  подписание декларации о стратегическом сотрудничестве с Азербайджаном в 2009 году.

    Он также отметил, что вопрос транспортировки азербайджанских углеводородов рассматривается в рамках сотрудничества между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией.

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