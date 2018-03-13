Паул Добре: Азербайджан - единственная страна на Кавказе, с которой у Румынии сложились стратегические отношения

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан - единственная страна на Кавказе, с которой у Румынии сложились стратегические отношения".

Как передает Report, об этом заявил вице-президент ПА ОБСЕ, член румынской делегации в ПА ОБСЕ Виктор Паул Добре, выступая на панельной сессии в рамках проходящей сегодня в Баку международной конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

По его словам, результатом развития двусторонних отношений стало подписание декларации о стратегическом сотрудничестве с Азербайджаном в 2009 году.

Он также отметил, что вопрос транспортировки азербайджанских углеводородов рассматривается в рамках сотрудничества между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией.