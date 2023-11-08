Патрушев: Нормализация между Баку и Ереваном возможна без вмешательства Запада

Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией возможна лишь тогда, когда в этот вопрос перестанут вмешиваться внерегиональные силы.

Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией возможна лишь тогда, когда в этот вопрос перестанут вмешиваться внерегиональные силы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече в Москве с коллегами по СНГ.

"Мы также заинтересованы в стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа, создании условий для его развития и укрепления взаимного доверия и сотрудничества", - заверил он.

Для этого, продолжил Патрушев, Россией последовательно предпринимаются шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений в интересах заключения между этими странами мирного договора, делимитации границ, открытия транспортных коммуникаций. "Практика показывает, что это возможно исключительно при условии невмешательства внерегиональных сил", - подчеркнул он.