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Патрушев: Нормализация между Баку и Ереваном возможна без вмешательства Запада

Патрушев: Нормализация между Баку и Ереваном возможна без вмешательства Запада Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией возможна лишь тогда, когда в этот вопрос перестанут вмешиваться внерегиональные силы.
Внешняя политика
8 ноября 2023 г. 10:22
Патрушев: Нормализация между Баку и Ереваном возможна без вмешательства Запада

Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией возможна лишь тогда, когда в этот вопрос перестанут вмешиваться внерегиональные силы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече в Москве с коллегами по СНГ.

"Мы также заинтересованы в стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа, создании условий для его развития и укрепления взаимного доверия и сотрудничества", - заверил он.

Для этого, продолжил Патрушев, Россией последовательно предпринимаются шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений в интересах заключения между этими странами мирного договора, делимитации границ, открытия транспортных коммуникаций. "Практика показывает, что это возможно исключительно при условии невмешательства внерегиональных сил", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Patruşev: “Bakı ilə İrəvan arasında normallaşma Qərbin müdaxiləsi olmadan mümkündür”

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