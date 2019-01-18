Патриция Лалонд: Европарламент чересчур притесняет Азербайджан

Париж. 18 января. REPORT.AZ/ "Я считаю, что Европарламент чересчур притесняет Азербайджан".

Об этом западноевропейскому бюро Report заявила член Европарламента Патриция Лалонд, комментируя обсуждения против Азербайджана в структуре, членом которой она является.

"Я несколько раз посещала Азербайджан, в частности, в составе миссии по правам женщин. Тогда я увидела, какие усилия прилагает Азербайджан для защиты прав женщин. Мы ошибаемся, будучи настолько суровы к странам, которые защищают, хоть и не все наши ценности, но ряд ценностей Евросоюза, права женщин, борьбу с радикальным исламизмом, нацменьшинства. При посещении Баку, наряду с мечетями, можно увидеть церкви и синагоги. Безусловно, в Азербайджане имеются определенные проблемы с прессой. Однако в различных странах можно понять ограничения, наложенные на свободу прессы, для проведения борьбы с радикальным исламизмом. Конечно, отношение к этому отрицательное, поскольку это противоречит нашим ценностям. Мы далеки от этой проблемы, по крайней мере, до сих пор. Я не говорю об аресте, даже если мы попытаемся заставить молчать какого-то журналиста, это воспримут очень негативно", - подчеркнула П.Лалонд.