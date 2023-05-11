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Патриарх Московский и Всея Руси поздравил президента Азербайджана

Патриарх Московский и Всея Руси поздравил президента Азербайджана Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
11 мая 2023 г. 18:00
Патриарх Московский и Всея Руси поздравил президента Азербайджана

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, что в письме говорится:

"Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Сердечно поздравляю Вас и всех жителей возглавляемой Вами республики со знаменательным юбилеем - 100-летием со дня рождения лидера азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева.

За многие годы государственного служения Гейдар Алиевич проявил себя искренним патриотом и дальновидным политиком, ответственным и чутким руководителем, неизменно заботившимся о благе вверенных его попечению людей. Отрадно также отметить, что под его водительством страна смогла не только достичь значительных перемен в социально-экономической сфере, но и сохранить свою самобытность, верность традиционным духовно-нравственным ценностям.

С признательностью хотел бы свидетельствовать о большом личном вкладе, который Ваш отец внес в возрождение Бакинской епархии Русской Православной Церкви, в развитие межрелигиозного диалога, в созидание межнационального мира и гражданского согласия.

Желаю Вам доброго здоровья и успехов в трудах, а всему азербайджанскому народу - благоденствия и мира".

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Версия на азербайджанском языке Moskvanın və Bütün Rusiyanın Patriarxı Kirill Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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