О нас
Report Georgia
Аудио новости

Патриарх Московский и всея Руси поздравил президента Ильхама Алиева

Патриарх Московский и всея Руси поздравил президента Ильхама Алиева Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
29 декабря 2020 г. 20:37
Патриарх Московский и всея Руси поздравил президента Ильхама Алиева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Исполняя обязанности президента Азербайджанской Республики, Вы неустанно заботитесь о созидании благополучной и мирной жизни сограждан, вносите существенный вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений в стране.

Примите пожелания крепкого здоровья, помощи Божией и успехов в совершаемом Вами высоком и ответственном президентском служении.

Возношу молитвы к Всещедрому Творцу и Владыке жизни о воцарении прочного и справедливого мира на благословенных землях издревле соседствующих народов Азербайджана и Армении".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Moskvanın və Bütün Rusiyanın Patriarxı Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Новости партнеров

Самое читаемое

Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
25 декабря 2020 г. 15:00
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
28 декабря 2020 г. 10:13
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
27 декабря 2020 г. 15:00
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
28 декабря 2020 г. 12:36
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван Политиком года
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван "Политиком года"
24 декабря 2020 г. 18:24
Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане увеличится на 10,4%
Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане увеличится на 10,4%
25 декабря 2020 г. 14:34
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
26 декабря 2020 г. 17:51
Депутат: Люди ненавидят TƏBİB
Депутат: Люди ненавидят TƏBİB
25 декабря 2020 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi