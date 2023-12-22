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Патриарх Московский и Всея Руси поздравил президента Ильхама Алиева

Патриарх Московский и Всея Руси поздравил президента Ильхама Алиева Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил поздравительное послание президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 19:02
Патриарх Московский и Всея Руси поздравил президента Ильхама Алиева

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил поздравительное послание президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Как сообщает Report, в письме говорится:

Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Более 20 лет Вы совершаете ответственные труды на высоком посту Президента Азербайджанской Республики, стремясь быть достойным преемником своего отца. Являясь опытным государственным лидером, человеком, горячо любящим родную страну, Вы вносите значительный вклад в ее социально-экономическое развитие, поддержание межнационального диалога и гражданского согласия в обществе.

Благодарю Вас за внимательное отношение к нуждам Бакинской епархии Русской Православной Церкви и готовность к конструктивному взаимодействию, которое, надеюсь, и впредь будет способствовать утверждению непреходящих нравственных ценностей, идеалов добра и милосердия в жизни людей.

Желаю Вам крепости сил, бодрости духа, мира и помощи свыше в дальнейших трудах на пользу азербайджанского народа".

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