О нас

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл позвонил президенту Ильхаму Алиеву 24 декабря Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 декабря 2024 г. 19:19
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл позвонил президенту Ильхаму Алиеву

24 декабря Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, Патриарх Кирилл поздравил главу государства с днем рождения.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Россией, отмечен вклад в это дело наших связей в гуманитарной сфере.

Была подчеркнута роль визитов Патриарха Кирилла в Азербайджан в укрепление гуманитарного сотрудничества.

В ходе телефонного разговора было отмечено успешное осуществление работ, связанных с сохранением религиозно-духовных ценностей в наших странах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Patriarch Kirill of Moscow and All Russia makes phone call to President of Azerbaijan Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Moskvanın və bütün Rusiyanın patriarxı Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Самое читаемое

В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
19 декабря 2024 г. 14:15
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
21 декабря 2024 г. 21:52
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
21 декабря 2024 г. 15:02
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
В РФ подвергся атаке объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода Дружба
В РФ подвергся атаке объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода "Дружба"
22 декабря 2024 г. 08:07
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
21 декабря 2024 г. 14:43
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
19 декабря 2024 г. 12:12
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
18 декабря 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi