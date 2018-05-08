Патриарх Кирилл встретился с кандидатом на пост посла России в Азербайджане

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с кандидатом на пост посла России в Азербайджане Николаем Бочарниковым в Москве, передает Report со ссылкой на сайт Патриархии.

В ходе встречи предстоятель Русской Православной Церкви рассказал дипломату о деятельности Бакинской епархии. Стороны также обсудили актуальные вопросы церковно-государственного взаимодействия в Азербайджане.

Отметим, что Кремль пока официально не назначил посла России в Азербайджане.

Ранее Н.Бочарников занимал пост посла России в Казахстане.