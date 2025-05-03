Патриарх Кирилл вручил первой леди Азербайджана орден Святой княгини Ольги

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Первому вице-президенту Азербайджанской Республики, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени Русской Православной церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Первому вице-президенту Азербайджанской Республики, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени Русской Православной церкви.

Как сообщает Report, орден был вручен в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Отметим, что первая леди Азербайджана удостоена этого ордена указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе, развитие межкультурного и межрелигиозного диалога.

Первая леди Мехрибан Алиева выразила признательность за оказанное внимание.