Патриарх: Результат трудов Ильхама Алиева - мир и согласие в азербайджанском обществе

Результат трудов президента Азербайджана Ильхама Алиева на посту президента это благопроцветание азербайджанского народа, это мир, согласие в азербайджанском обществе.

Результат трудов президента Азербайджана Ильхама Алиева на своем посту - это благополучие и процветание азербайджанского народа, а также мир, согласие в азербайджанском обществе.

Как передает Report, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в документальном фильме AZTV "Президент. Неповторимая дипломатия", посвященном 60-летию главы государства.

"Совершенно очевидно, что благодаря его усилиям эта страна стремится к выстраиванию взаимоуважительных отношений в межрелигиозной сфере. В частности, это становится очень ясным и понятным, если обратить внимание на так называемый "Бакинский процесс", который в 2008 году инициировал Азербайджан и который является важным вкладом страны в межкультурный и межрелигиозный диалог",- сказал патриарх Кирилл.