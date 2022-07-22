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Патриарх Грузии наградил Аллахшукюра Пашазаде орденом "Дружбы"

Патриарх Грузии наградил Аллахшукюра Пашазаде орденом "Дружбы" Патриарх Грузии Илия II наградил председателя Управления Мусульман Кавказа (УМК) Шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде орденом "Дружбы".
Внешняя политика
22 июля 2022 г. 20:36
Патриарх Грузии наградил Аллахшукюра Пашазаде орденом Дружбы

Патриарх Грузии Илия II наградил председателя Управления Мусульман Кавказа (УМК) Шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде орденом "Дружбы".

Как сообщает грузинское бюро Report, церемония вручения состоялась в резиденции патриарха.

Председатель УМК был удостоен специальной награды по случаю 40-летия деятельности в должности Шейхульислама, а также за особый вклад в укрепление связей между грузинским и азербайджанским народами.

В церемонии приняли участие епископ Грузинской Православной Церкви митрополит Шио, духовенство, посол Азербайджана Фаиг Гулиев, члены делегации, сопровождавшие председателя УМК.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan Patriarxı Allahşükür Paşazadəni "Dostluq" ordeni ilə təltif edib

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