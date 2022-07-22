Патриарх Грузии наградил Аллахшукюра Пашазаде орденом "Дружбы"

Патриарх Грузии Илия II наградил председателя Управления Мусульман Кавказа (УМК) Шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде орденом "Дружбы".
Как сообщает грузинское бюро Report, церемония вручения состоялась в резиденции патриарха.
Председатель УМК был удостоен специальной награды по случаю 40-летия деятельности в должности Шейхульислама, а также за особый вклад в укрепление связей между грузинским и азербайджанским народами.
В церемонии приняли участие епископ Грузинской Православной Церкви митрополит Шио, духовенство, посол Азербайджана Фаиг Гулиев, члены делегации, сопровождавшие председателя УМК.