Пастор Боб Робертс: Мое мнение о мусульманах улучшилось после поездки в Афганистан

12:55 Из-за отсутствия информации об исламе отношение к мусульманам в США не очень позитивное.

Из-за отсутствия достаточной информации об исламе отношение к мусульманам в США не очень позитивное.

Как сообщает Report, об этом заявил соучредитель Сети меконфессионального соседства США, пастор Боб Робертс в Баку на панельной дискуссии на международной научной конференции на тему "Исламофобия в центре внимания: разоблачение предвзятости, разрушение стигм".

По его словам, для эффективной борьбы с исламофобией необходимо формировать дружеские отношения: "Мусульмане, христиане и евреи должны действовать вместе. Единство людей с религиозными убеждениями очень важно. Исламофобия - это очень негативный фактор не только для мусульман, но и для христиан. Раньше я очень боялся мусульман. Я избегал общения с ними. Но после моей поездки в Афганистан мое мнение изменилось. Там я установил хорошие отношения с религиозными деятелями. Например, в США отношение к мусульманам не очень позитивное. Причина этого кроется в отсутствии информации об исламе".