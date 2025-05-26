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Пастор Боб Робертс: Мое мнение о мусульманах улучшилось после поездки в Афганистан

Пастор Боб Робертс: Мое мнение о мусульманах улучшилось после поездки в Афганистан 12:55 Из-за отсутствия информации об исламе отношение к мусульманам в США не очень позитивное.
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 13:23
Пастор Боб Робертс: Мое мнение о мусульманах улучшилось после поездки в Афганистан

Из-за отсутствия достаточной информации об исламе отношение к мусульманам в США не очень позитивное.

Как сообщает Report, об этом заявил соучредитель Сети меконфессионального соседства США, пастор Боб Робертс в Баку на панельной дискуссии на международной научной конференции на тему "Исламофобия в центре внимания: разоблачение предвзятости, разрушение стигм".

По его словам, для эффективной борьбы с исламофобией необходимо формировать дружеские отношения: "Мусульмане, христиане и евреи должны действовать вместе. Единство людей с религиозными убеждениями очень важно. Исламофобия - это очень негативный фактор не только для мусульман, но и для христиан. Раньше я очень боялся мусульман. Я избегал общения с ними. Но после моей поездки в Афганистан мое мнение изменилось. Там я установил хорошие отношения с религиозными деятелями. Например, в США отношение к мусульманам не очень позитивное. Причина этого кроется в отсутствии информации об исламе".

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Версия на английском языке Bob Roberts: Attitude towards Muslims in US not very positive
Версия на азербайджанском языке Bob Roberts: ABŞ-də müsəlmanlara qarşı fikirlər çox da müsbət deyil

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